CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, B sınıfından CE sınıfına geçiş nasıldır? CE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Geniş kapsamlı bir ehliyet türü olan CE sınıfı ehliyet, birçok aracı yasal olarak kullanabilme yetkisi sunuyor. Özel şartlara bağlı olarak sahip olunabilen CE sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için öncelikle yazılı ve direksiyon sınavına girmek ve bu sınavlardan başarıyla geçmek gerekiyor. Ancak sadece sınavlardan geçmiş olmak CE alabilmek için yeterli değildir. Özel şartları olan CE sınıfı ehliyet sahibi kişiler birden fazla araç türünü kullanabilir.
Tır ve kamyon gibi çekici araçların kullanımı için gerekli olan ehliyet türüne CE sınıfı ehliyeti adı veriliyor. Birçok araç türünü kapsayan bu ehliyet sınıfının şartları, yaşı, fiyatları gibi detayları bulunur. Ayrıca CE ehliyet alabilmek için de C sınıfına sahip olmak şarttır. CE ehliyeti genellikle römorklu birleşik araçlar için kullanılır.
CE sınıfı ehliyetine sahip olan kişiler birleşik araç olarak da bilinen römorklu kamyon ve römorklu tır kullanabilirler. Römorklu kamyon veya tırın CE kapsamındakiler römorklu aracın ağırlığı 750 kilogram üstü olan araçlardır. Yani C sınıfıyla sürülen tır ve kamyonete, ağırlığı minimum 75 kilogram olan römork yahut yarı römork takılırsa CE ehliyet gereklidir. CE ehliyette ayrıca kullanılabilecek araçlar:
CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanamaz?
CE sınıfı ehliyetin kullanamadığı araçlar D, D1, DE, D1E ve G sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araç tipleridir.
CE sınıfı ehliyeti, direksiyon sınavından başarı ile geçilerek alınır. Ancak bu ehliyeti almak için sağlamanız gereken başka önemli şartlar da bulunuyor.
CE sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?
CE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:
B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçiş ehliyet sınıfları ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CE sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin C sınıfı ehliyete sahip olma gerekliliği bulunur. C sınıfı ehliyeti alabilmek için de B sınıfı ehliyetinizin olması gerekiyor. Bu nedenle B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçişiniz için C sınıfı ehliyet almanız zorunlu tutuluyor. Her ehliyet sınıfının kendi içerisinde belirli şartları bulunduğunu ve bu şartları yerine getirmeden ehliyete sahip olamayacağınızı unutmamanız gerekiyor.
CE sınıfı başvurusu için gerekli belgeler:
CE sınıfı ehliyet fiyatları nedir?
CE sınıfı ehliyet fiyatları 160 Türk lirası sınava giriş ücreti ve 2209 Türk lirası harç ücretidir. CE ehliyeti kurs ücreti 3750 TL'dir.