CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır, B sınıfından CE sınıfına geçiş nasıldır? CE sınıfı ehliyet nedir, şartları nelerdir ve nasıl alınır?

Geniş kapsamlı bir ehliyet türü olan CE sınıfı ehliyet, birçok aracı yasal olarak kullanabilme yetkisi sunuyor. Özel şartlara bağlı olarak sahip olunabilen CE sınıfı ehliyet sahibi olabilmek için öncelikle yazılı ve direksiyon sınavına girmek ve bu sınavlardan başarıyla geçmek gerekiyor. Ancak sadece sınavlardan geçmiş olmak CE alabilmek için yeterli değildir. Özel şartları olan CE sınıfı ehliyet sahibi kişiler birden fazla araç türünü kullanabilir.

CE sınıfı ehliyet nedir?

Tır ve kamyon gibi çekici araçların kullanımı için gerekli olan ehliyet türüne CE sınıfı ehliyeti adı veriliyor. Birçok araç türünü kapsayan bu ehliyet sınıfının şartları, yaşı, fiyatları gibi detayları bulunur. Ayrıca CE ehliyet alabilmek için de C sınıfına sahip olmak şarttır. CE ehliyeti genellikle römorklu birleşik araçlar için kullanılır.

CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanır?

CE sınıfı ehliyetine sahip olan kişiler birleşik araç olarak da bilinen römorklu kamyon ve römorklu tır kullanabilirler. Römorklu kamyon veya tırın CE kapsamındakiler römorklu aracın ağırlığı 750 kilogram üstü olan araçlardır. Yani C sınıfıyla sürülen tır ve kamyonete, ağırlığı minimum 75 kilogram olan römork yahut yarı römork takılırsa CE ehliyet gereklidir. CE ehliyette ayrıca kullanılabilecek araçlar:

Motorlu bisiklet

ATV gibi 4 tekerli motorlar

Otomobil

Kamyonet

Römorklu otomobil veya kamyonet

Kamyon

Çekici

Römorklu kamyon ya da çekici (Ağırlığı 750 kg'yi geçen ancak katar ağırlığı 12000 kg'yi geçmeyen)

Traktör

CE sınıfı ehliyet hangi araçları kullanamaz?

CE sınıfı ehliyetin kullanamadığı araçlar D, D1, DE, D1E ve G sınıfı ehliyet ile kullanılabilen araç tipleridir.

CE sınıfı ehliyet nasıl alınır?

CE sınıfı ehliyeti, direksiyon sınavından başarı ile geçilerek alınır. Ancak bu ehliyeti almak için sağlamanız gereken başka önemli şartlar da bulunuyor.

CE sınıfı ehliyet alma şartları nelerdir?

CE sınıfı ehliyet alma şartları şunlardır:

En az B sınıfı olmak kaydıyla B ve C sınıfı

21 yaşını doldurmuş olmak

Sürücü belgesine el konulmamış olması

İlkokul veya üstü bir okuldan mezunu olmak

Ehliyet almak için uygun sağlık raporuna sahip olmak

B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçiş nasıl olur?

B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçiş ehliyet sınıfları ile ilgili en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. CE sınıfı ehliyet almak isteyen kişilerin C sınıfı ehliyete sahip olma gerekliliği bulunur. C sınıfı ehliyeti alabilmek için de B sınıfı ehliyetinizin olması gerekiyor. Bu nedenle B sınıfı ehliyetten CE sınıfı ehliyete geçişiniz için C sınıfı ehliyet almanız zorunlu tutuluyor. Her ehliyet sınıfının kendi içerisinde belirli şartları bulunduğunu ve bu şartları yerine getirmeden ehliyete sahip olamayacağınızı unutmamanız gerekiyor.

CE sınıfı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

CE sınıfı başvurusu için gerekli belgeler:

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sürücü için sağlık raporu

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf

Kan grubu kartı

Öğrenim durumunu gösteren belge

Adli sicil kaydı

CE sınıfı ehliyet fiyatları nedir?

CE sınıfı ehliyet fiyatları 160 Türk lirası sınava giriş ücreti ve 2209 Türk lirası harç ücretidir. CE ehliyeti kurs ücreti 3750 TL'dir.