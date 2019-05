"Anneler Günü" dolayısıyla Cebeci ve Karşıyaka Şehitliği’nde evlatlarının mezarlarını ziyaret eden şehit anneleri, duygusal anlar yaşadı.

Her sene Mayıs ayının ikinci Pazar gününde kutlanan "Anneler Günü" şehit anneleri için bu sene de özlemle geçti. Ankara, Cebeci ve Karşıyaka Şehitliğine gelen şehit anneleri, şehit düşen evlatlarına olan özlemlerini mezar taşlarında ki fotoğrafları öperek giderdi. Evlatlarının mezarlarını temizleyip, dualar eden anneler gözyaşlarına hakim olamadı.

"O gelemiyor, ben ona gideyim dedim"

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 16 Mart 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Skorsky helikopterin kaza yapması sonucunda şehit olan 12 askerden birisi olan şehit Yüzbaşı İlker Aydın’ın annesi Güldeste Aydın 16 saatlik yoldan koşa koşa oğlunu görmek için geldiğini belirterek, "Evime uğramadan koşa koşa buraya geldim. Çünkü o gelemiyor, ben geldim. Sivas’tan kalktım geldim. Sırf bu çocuğum için geldim. Onu yalnız bırakmayayım dedim. O gelemiyor, ben ona gideyim dedim" ifadelerini aktardı.

"Ben oğlumu yalnız bırakmıyorum, her seferinde geliyorum"

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı önüne giden ve helipkopterden açılan ateş sonucu şehit düşen Mucip Arıgan’ın annesi Saliha Arıgan, göz yaşlarını tutamayarak, "Hak ettiği cezaları çeksin, kanları yerde kalmasın. Başka ne diyebilirim. Çok üzücü, yıkıldık. Hayatta yaşayan ölü gibiyiz. Ben oğlumu yalnız bırakmıyorum zaten her seferinde geliyorum. Bizimde elimizden ne geliyorsa, ülkemiz, vatanımız için her zaman hazırız" ifadelerini kullandı.

Anneler Günü’nde şehitliği ziyaret eden anneler, evlatlarının kabirlerinin başında Kuran’ı Kerim ve dua okuduktan sonra çocuklarının kabirlerini yıkadı.