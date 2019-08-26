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Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Suriye'ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkoyduktan sonra ay ortasında serbest bıraktığı İran tankeri, gerçek zamanlı gemi takip sitesi MarineTraffic verilerine göre varış noktasını Cumartesi günü Yunanistan'ın güneyinden Türkiye'ye değiştirdi.

Cebelitarık'tan ayrılan İran petrol tankeri varış noktasını Türkiye'ye değiştirdi

İngiltere 4 Temmuz'da Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarını ihlal ederek İran'dan Suriye'ye ham petrol taşıdığı öne sürülen İran'a ait petrol yüklü Adrian Darya adlı tankere Cebelitarık Boğazı'nda el koymuştu.

ABD, tankerin serbest bırakılmasının engellenmesi için başvuruda bulunmuş fakat İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Cebelitarık hükümeti tankeri bu ayın ortasında serbest bıraktmıştı.

Tankerin İran Devrim Muhafızları'nın kontrolü altında olduğunu belirten ABD, bölgedeki ülkelere tankere yardım etmemelerini istedi. Washington İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak niteliyor.

Önceki veriler, petrol yüklü tankerin Yunanistan'ın güneyindeki Kalamata limanına gittiğini gösteriyordu. Ancak MarineTraffic'te Cumartesi yayımlanan yeni veriler geminin 31 Ağustos'ta Mersin limanına varacağını gösteriyor.

Yunanistan, tankere herhangi bir liman hizmeti verilmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

KAYNAK: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık İRAN Türkiye

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