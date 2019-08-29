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Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2019 13:30 | Son Güncelleme

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankerinin, Türkiye’nin karasularına girdiği ve Mersin’e yöneldiği iddia edildi.

Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1, rotasını Mersin’e çevirdiği iddia edildi.

Konuya ilişkin konuşan Mersin limanından bir kaynak, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri, Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiğini ve şu an Mersin limanına gittiğini söyledi.
Kaynağa göre, tankerin yükü, limana vardıktan sonra boşaltılacak.

Daha önce Associated Press(AP), tankerin, rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanından Mersin'e çevirdiğini aktarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Adrian Darya 1 Türkiye Mersin

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