Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1'in Türkiye karasularına girdiği iddia edildi

Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri Cebelitarık’tan ayrılan İran tankeri Adrian Darya 1, rotasını Mersin’e çevirdiği iddia edildi.

Konuya ilişkin konuşan Mersin limanından bir kaynak, adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri, Cebelitarık’tan serbest bırakılmasının ardından Türkiye karasularına girdiğini ve şu an Mersin limanına gittiğini söyledi.

Kaynağa göre, tankerin yükü, limana vardıktan sonra boşaltılacak.

Daha önce Associated Press(AP), tankerin, rotasını Yunanistan'ın Kalamata limanından Mersin'e çevirdiğini aktarmıştı.

