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Cebelitarık Yönetimi İran gemisini serbest bıraktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2019 18:45 | Son Güncelleme

Cebelitarık Özel Yönetimi’nin İran’a ait Grace 1 adlı gemiyi serbest bıraktığı öğrenildi.Cebelitarık Özerk Yönetimi’nde yayınlanan en eski yayın kuruluşlarından biri olan Gibraltar Chronicle gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1’in serbest bırakıldığını duyurdu.

Cebelitarık Özel Yönetimi’nin İran’a ait Grace 1 adlı gemiyi serbest bıraktığı öğrenildi.

Cebelitarık Özerk Yönetimi’nde yayınlanan en eski yayın kuruluşlarından biri olan Gibraltar Chronicle gazetesi, İran petrol gemisi Grace 1’in serbest bırakıldığını duyurdu. Gazetede yer alan açıklamada, Suriye’ye yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 Temmuz tarihinde alıkonulan İran’a ait geminin serbest bırakıldığı belirtildi. Haberde, Grace 1 adlı gemisinin sabah saatlerinde serbest bırakılacağı ancak ABD Adalet Bakanlığının kararın ertelenmesini istediği ifade edildi. Cebelitarık Tarık Yüksek Yargı Başkanı Anthony Dadali, ABD’nin kararın ertelenmesi yönündeki talebinin kendisine ulaşmadığını belirterek kararı eldeki belge ve açık bulguları kullanarak verdiğini belirtti.

İran’ın İngiltere Büyükelçisi Hamid Baidinejad, Cebelitarık Yönetimi’nin İran’a ait gemiyi serbest bıraktığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla doğruladı. Hamid Baidinejad yaptığı paylaşımda, ”Ülkemiz, söz konusu yasadışı eylemi çözmek için son 40 gün boyunca Dışişleri Bakanlığı yönetimindeki ilgili Dışişleri kuruluşlarının katılımıyla İngiliz tarafı ile sürekli siyasi, yasal ve teknik görüşmelerde bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

İran’a ait Grace 1 adlı gemi İngiltere tarafından Cebelitarık Özerk Bölgesi’nde Suriye’ye petrol taşıma iddiasıyla alıkonulmuştu.

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