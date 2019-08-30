Cebelitarık'tan Ayrılan İran Tankerinin Rotası Gizemini Koruyor

Perşembe günü Türkiye kıyılarından uzaklaşan İran petrol tankeri bugün yani varış destinasyonunu Türkiye olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise son olarak İskenderun'a ilerlediği belirtilen tankerin Lübnan'a gitmekte olduğunu açıkladı.

İngiltere donanmasının Cebelitarık’ta alıkoyduğu ve beş haftanın ardından serbest bıraktığı Grace 1 adlı tankerin ismi Adrian Darya 1 olarak değişmiş, önce Yunanistan’ın güneyine daha sonra da rotasını değiştirerek Mersin limanına doğru seyrettiği belirtilmişti,

Tanker, gemi trafiğini kontrol eden Otomatik Tanımlama Sistemi’nde seyir rotasını İskenderun limanı olarak değiştirdi. Ancak tanker mürettebatı sisteme girdikleri varış noktasını sürekli değiştirebilir. Bu nedenle Türkiye’nin hala hedef rota olmaması mümkün.

İskenderun limanı Suriye’nin Banyas limanındaki petrol rafinerisinin 200 kilometre mesafede yer alıyor. Tankerin, Cebelitarık’ta alıkonulmadan önce Banyas’a gittiği öne sürülüyordu.

İran hafta başında, 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyan tanker, ismini açıklamadığı bir alıcıya sattığını açıklamıştı. Tankerin rotasıyla ilgili İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.