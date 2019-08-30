Cebelitarık'tan Ayrılan İran Tankerinin Rotası Gizemini Koruyor

Perşembe günü Türkiye kıyılarından uzaklaşan İran petrol tankeri bugün yani varış destinasyonunu Türkiye olarak bildirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise son olarak İskenderun'a ilerlediği belirtilen tankerin Lübnan'a gitmekte olduğunu açıkladı.
İngiltere donanmasının Cebelitarık’ta alıkoyduğu ve beş haftanın ardından serbest bıraktığı Grace 1 adlı tankerin ismi Adrian Darya 1 olarak değişmiş, önce Yunanistan’ın güneyine daha sonra da rotasını değiştirerek Mersin limanına doğru seyrettiği belirtilmişti,
Tanker, gemi trafiğini kontrol eden Otomatik Tanımlama Sistemi’nde seyir rotasını İskenderun limanı olarak değiştirdi. Ancak tanker mürettebatı sisteme girdikleri varış noktasını sürekli değiştirebilir. Bu nedenle Türkiye’nin hala hedef rota olmaması mümkün.
İskenderun limanı Suriye’nin Banyas limanındaki petrol rafinerisinin 200 kilometre mesafede yer alıyor. Tankerin, Cebelitarık’ta alıkonulmadan önce Banyas’a gittiği öne sürülüyordu.
İran hafta başında, 130 milyon dolarlık ham petrol taşıyan tanker, ismini açıklamadığı bir alıcıya sattığını açıklamıştı. Tankerin rotasıyla ilgili İranlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.
Çavuşoğlu: ''Tanker Lübnan'a Gidiyor''
Ancak Türkiye, tankerin İskenderun’a değil Lübnan’a gittiğini açıkladı. Açıklama Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Çavuşoğlu, İran’a yönelik yaptırımlardan Türkiye’nin muafiyetinin bitmesinden sonra Türkiye’nin İran’dan petrol almadığını belirterek, “Bu tanker, Türkiye’ye doğru ilerlemiyor. Bu tanker, Lübnan’a doğru gidiyor. Tankeri yakından takip ediyoruz” dedi.
Lübnan ise Çavuşoğlu’nun sözlerini yalanladı. Haber ajansı Reuters’a konuşan Lübnan Maliye Bakanı Ali Hassan Halil, İran petrol tankerinin ülkesine geldiği hakkında bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki limanı, tamamen yüklü süpertankerleri ağırlayabilecek donanıma ve derinliğe sahip değil. Gemicilik uzmanları tankerin taşıdığı petrolü, Lübnan’ın Suriye sahiline yakın Trablus limanı açıklarında gemilerle transfer edebileceğini ve sonra limana giriş yapabileceğini de belirtiyor.
Yaklaşık 2 milyon 100 bin varil petrol taşıyan Adrian Darya 1, 10 günde üç defa rota değiştirdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum