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Cebinde patlayan telefon bacağını yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 16:12 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, fabrika işçisi Hasan Öner (32), pantalon cebindeki cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu bacağından yaralandı.

Cebinde patlayan telefon bacağını yaraladı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Sincik ilçesinde, fabrika işçisi Hasan Öner (32), pantalon cebindeki cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu bacağından yaralandı.
İlçeye bağlı Söğütlübahçe köyünde yaşayan fabrika içsi Hasan Öner, sabah işe gitmek için evden çıktı. Bineceği servise doğru yürüyen Öner'in cebindeki telefonunun bataryası patladı. Telefon yanmaya başladı. Can havliyle telefonu cebinden çıkarak Öner, bacağından yaralandı. Eve dönüp, yardım isteyen Hasan Öner, Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağ bacağında derin yanıklar oluşan Öner, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öner, yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı:
"İşe gidiyordum, bir patlama sesi duydum. Etrafıma bakındım bir şey bulamadım. Bacağımın yandığını hissettim. Elimi cebime attım, pantalonum yanıyordu. Yanan telefonu alıp, fırlattım. Eve döndüm, bacağım yaralamıştı. Sağlık ekiplerine haber verdik. Ambulansla Sincik Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Sağ bacağım yanmış. Ne kadar zamanda iyileşeceğimi bilmiyorum."

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Cebinde patlayan telefon bacağını yaraladıCebinde patlayan telefon bacağını yaraladı

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