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Cebindeki uyuşturucuyu hakimin odasında düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 10:42 | Son Güncelleme

Ankara Adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü gözaltına alınıp tutuklandı

Ankara Adliyesinde hakimin odasında çay servisi yaparken cebindeki uyuşturucu hapı düşüren hükümlü gözaltına alınarak tutuklandı.

Cezasının son bölümünü Ankara Açık Cezaevinde geçiren ve denetimli serbestlikten yararlanıp iş yurtlarında görevlendirilen hükümlü Serkan A, Ankara Adliyesinde çay servisi yaptığı hakimin odasında cebindeki uyuşturucu hapı düşürdü.

Hakimin şikayeti üzerine Serkan A'yı takip eden polis, hükümlünün, adliyenin tuvaletlerinden birinde çok miktarda uyuşturucuyu zula ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Serkan A, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara adliyesi uyuşturucu

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