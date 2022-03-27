Çeçen lider Kadirov paylaştı! Bölgeden sıcak görüntüler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ediyor. 24 Şubat'ta başlayan Rus müdahalesinde 1 aylık süre geride bırakılırken Çeçen lider Ramazan Kadirov, Mariupol'de çatışmalara ait görüntüleri paylaştı. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.

KADİROV'DAN MARİUPOL PAYLAŞIMI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken çatışmaların yoğunlaştığı Mariupol ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Çeçen lider Ramazan Kadirov, bölgedeki Çeçen askerlerin videosunu paylaştı. Söz konusu videoda Çeçen savaşçıların otomatik silahlar ile çatıştığı görülüyor. Kadirov paylaşımında 'Nazilerin topraklarını temizledikleri' iddiasına yer verdi.

ZELENSKİY: İMKANSIZ

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun sahip olduğu araç ve mühimmatlarla Mariupol’daki Rus kuşatmasını bitirmesinin imkansız olduğunu belirtti.



