Çeçen lider Kadirov video paylaşıp Ukrayna'yı tehdit etti: Teslim olmazsanız bitiririz

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon emri vermesinin ardından dünya bu işgal girişimine kilitlendi. Başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi Rusya'ya yaptırım uygularken Çeçen lider Ramzan Kadirov da Rusya'ya bağlılığını dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde 10 bini aşkın ordusuyla Rusya'ya destek görüntüleri yayınlayan Kadirov şimdi de Ukraynalıları tehdit eden bir görüntü paylaştı.

"TESLİM OLMAZSANIZ SİZİ BİTİRİRİZ"

Her defasında Putin'e sadakatini dile getiren Kadirov 14 Mart Pazartesi günü Rus güçleriyle beraber Ukrayna'da olduğunu belirtti. Direnen Ukraynalılara seslenen Kadirov, "Teslim olmazsanız sizi bitiririz" tehdidinde bulundu.

Bazı uluslararası ajanslar tarafından insan hakları ihlaliyle suçlanan Kadirov videosunu telegram üzerinden paylaştı.

Videonun, Rus askerlerinin saldırılarıyla beraber ilk birkaç günde ele geçirilen Kiev yakınlarındaki Hotomel'de çekildiği belirtildi. Kadirov'un askerlerin olduğu odada masaya planları koyarak analiz ettiği dikkatlerden kaçmadı.

Kadirov videoda şu ifadeleri kullandı:



Geçen gün siz Kiev Nazilerinden yaklaşık 20 km uzaktaydık ve şimdi daha da yakınız. Size Rus pratiğinin savaşı yabancı teoriden ve askeri danışmanların tavsiyelerinden daha iyi öğrettiğini göstereceğiz. Tam askeri koordinasyon, birliklerin doğru bir şekilde konuşlandırılması ve kararlı bir saldırı... Tek ihtiyacımız olan bu. Başladığımız işi bitirmeli ve hızla yapmalıyız.

Kadirov ayrıca, birliklerinin gücüyle övündü ve Ukrayna kuvvetlerinin savaşçılarıyla karşı karşıya kaldıklarında “kaçtığını” söyledi.

