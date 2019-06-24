HABER

Çeçen lider Kadirov’a saldıran kişi 22 yaşındaki bir genç çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen şahsın 22 yaşında Çeçenistanlı bir genç olduğu ortaya çıktı.Çeçenistan’ın Rusya yanlısı lideri Ramazan Kadirov’un Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de bulunan evine dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının detayları açıklandı.

Çeçen lider Kadirov’a saldıran kişi 22 yaşındaki bir genç çıktı

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov’un evine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleştiren ve öldürülen şahsın 22 yaşında Çeçenistanlı bir genç olduğu ortaya çıktı.
Çeçenistan’ın Rusya yanlısı lideri Ramazan Kadirov’un Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de bulunan evine dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırının detayları açıklandı. Saldırıyla ilgili açıklama yapan Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Dzhambulat Umarov saldırıyı gerçekleştiren kişinin 1997 yılı doğumlu Çeçenistan’da doğan bir genç olduğunu açıkladı. Umarov açıklamasında saldırganın saldırıyı gerçekleştirdiği anda silahından çıkan mermiler sonucunda 2 koruma polisinin yaralandığını, yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığını ve durumlarının iyi olduğunu belirtti. Saldırganın Rusya Ulusal Muhafız Birimi (Rosguard) üyesi bir güvenlik elemanı tarafından silahla vurularak etkisiz hale getirildiğini belirten Umarov, saldırganın aracından 1 adet tüfek çıktığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov’un sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırı sırasında konutunda bulunmadığı öğrenildi.

PARTNER Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler Lider ruhuna sahip misiniz? İşte o özellikler
(Özel) - Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı(Özel) - Hırsızın iş kazası...Hırsızlığa geldi, bilgisayarı düşürüp kaçtı
Hakurk’ta 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiHakurk’ta 3 girişli mağarada pek çok mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme: 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme: 74 gün sonra ilk kez...

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.