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Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 03:42 | Son Güncelleme

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov , 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çeken 5 yaşındaki Rahim Kuraev’a araba hediye etti.

Çeçenistan’da yaşayan 5 yaşındaki Rahim Kuraev, 2 saat 45 dakika boyunca ara vermeden 4 bin 105 şınav çekti. Rekor denemesi kameraya kaydedildi. Fakat yetkililerin huzurunda bu rekor denemesi gerçekleşmediği için deneme geçersiz sayıldı. Bunun üzerine çocuğun yeni rekor için önümüzdeki günlerde yetkililer huzurunda rekor denemesi yapmasına karar verildi. Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov ise küçük çocuğa tüm dünyanın ilgisini çeken başarısı için Mercedes marka araba hediye etti.

"BU HEDİYE İÇİN 5 BİN ŞINAV ÇEKERİM"

Kurayev'le bir araya gelen Kadirov, "Arabayı baban kullansın. Sen beyaz bir Mercedes'te gezmeyi hak ediyorsun" dedi. Küçük çocuk ise bu hediye karşılığında gerekirse 5 bin şınav çekebileceğini söyledi.

(İHA)

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Çeçenistan Çeçenistan Lideri Ramazan Kadirov araba hediye rekortmen çocuk

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