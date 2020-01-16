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  4. Çeçenistan lideri görevi 'geçici' olarak bırakıyor!

Çeçenistan lideri görevi 'geçici' olarak bırakıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 16.01.2020 09:40 | Son Güncelleme

Rusya’ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov, geçici iş göremezlik nedeniyle Çeçenistan Başkanlığı görevini bir süreliğine bıraktığını ve Başbakan Müslim Huçiyev’i Başkan Vekili olarak görevlendirdiğini açıkladı.

Çeçenistan lideri görevi 'geçici' olarak bırakıyor!

Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un Çeçenistan Başkanlığı ve Hükümeti’nin internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Çeçenistan Cumhuriyeti Anayasası’nın 76. maddesi uyarınca, iş göremezlik dönemim boyunca Çeçenistan Başbakanı Müslim Huçiyev’i 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çeçenistan Cumhuriyeti Başkan Vekili olarak tayin ediyorum” ifadeleri yer aldı.

MEDVEDEV'E TEŞEKKÜR

Kadirov, ayrıca hükümetinin istifasını açıklayan Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev’e Çeçenistan’ın sosyo-ekonomik sorunlarının çözümündeki yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Kadirov, Telgraf kanalından yayınladığı mesajında “Bugün Rusya Hükümeti istifa etti. Sosyo-ekonomik kalkınmanın karmaşık sorunlarının çözümünde bana ve Çeçen Cumhuriyetine sağlanan sürekli yardım ve destek için Dmitriy Anatoliyeviç (Medvedev) ve Rus hükümetine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Çeçenistan geçici görev Kadirov

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