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Çeçenistan’da Militanlar Polisleri Hedef Aldı

20.08.2018 19:40 | Son Güncelleme

Çeçenistan’ın bölgesel lideri başkent Grozni’de bir militanın intihar saldırısı düzenlediğini ve çok sayıda polisin yaralandığını belirtti. Kadirov, Şali kentinde de iki polisin yaralandığı bilgisini verdi

Çeçenistan’da Militanlar Polisleri Hedef Aldı

Çeçenistan’ın bölgesel lideri, İslamcı militanların saldırılarında çok sayıda polis yetkilisinin yaralandığını bildirdi.

Ramazan Kadirov yaptığı yazılı açıklamada, başkent Grozni’de bir militanın intihar saldırısı düzenlediğini ve çok sayıda polisin yaralandığını belirtti. Kadirov, saldırganın patlamadan canlı çıkmayı başardığını ve hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kadirov, güneydeki Şali kentinde bir diğer saldırıda da iki polisin yaralandığı bilgisini verdi.

Kremlin, 1990’lı yıllardaki iki ayrılıkçı savaşın ardından Çeçenistan’ın istikrarını sağlamada Kadirov’a bel bağlıyor ve bölgenin yeniden inşası için önemli miktarda mali destek sağladı.

Uluslararası insan hakları örgütleriyse Kadirov’u keyfi tutuklamalar ve yargısız infazlar gibi insan hakları ihlalleriyle suçluyor.

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