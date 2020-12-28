HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çeçenistan’da polise saldırı: 1 polis öldü

Çeçenistan’da polise saldırı: 1 polis öldü

28.12.2020 21:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çeçenistan’da polise saldırı: 1 polis öldü

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de polise bıçakla saldıran 2 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 polis ise saldırı sonucu hayatını kaybetti.Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de bulunan Putin Caddesi’nde bıçaklı 2 kişi caddede görevli polislere saldırdı.

Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de polise bıçakla saldıran 2 kişi vurularak etkisiz hale getirilirken, 1 polis ise saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Çeçenistan’ın başkenti Grozni’de bulunan Putin Caddesi’nde bıçaklı 2 kişi caddede görevli polislere saldırdı. Saldırganlar, polislerin tabancalarını ele geçirmeye çalıştı. Bölgeye çok sayıda polisin sevk edilmesi ile 2 saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi.
Çeçenistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganların 1 polisi öldürdüğü, diğer polisi ise ağır şekilde yaraladığı aktarıldı.
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov ise, saldırganların Kafkasya ülkelerinden İnguşetya vatandaşı olduğunu ve saldırının bir terör saldırısı olduğunu duyurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Grozni’de güvenlik önlemlerinin arttırıldığı belirtildi.

Çeçenistan’da polise saldırı: 1 polis öldü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümüSesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 AGİ ne kadar oldu?

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş aşı açıklaması

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

Kahreden haber! Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi: 1 ölü, 12 yaralı

Sağlık personelini taşıyan araç şarampole devrildi

Gaziantep'te yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi

Gelecek Partisi'nde deprem! Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve yönetimi istifa etti

Gelecek Partisi'nde deprem! İl Başkanı ve yönetimi istifa etti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 445 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Aydın'da çok acı olay! 13 yaşındaki Elif 7'inci kattan merdiven boşluğuna düştü

Sesi duyanlar ekipleri aradı! 13 yaşındaki Elif'in feci ölümü

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.