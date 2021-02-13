Cecil Hotel ve Netflix belgeseliyle gündeme gelen sırlar: Elisa Lam nasıl kayboldu?

Ama Elisa'nın son görüntülerinin yer aldığı asansör videosu zihinlerden silinmedi. Kimileri bu görüntülerin doğaüstü bir takım olaylara işaret ettiğini söyledi, kimileri ise hala Elisa'nın kayboluşuyla ilgili komplo teorilerine inanıyor.

Görüntüde asansörün kapısı açık kalıyor ve Elisa birisiyle konuşuyor gibi görünüyor. Hareketlerinin doğal olmadığı dikkat çekiyor. Daha sonra asansörden çıkıyor ve kayıplara karışıyor.

Elisa'nın kayboluşundan hemen önce otelin asansöründeki kamera tarafından çekilen görüntüleri soruşturma sırasında Los Angeles polisi tarafından yayımlanmış ve viral olmuştu.

'Olay sorumsuzca anlatıldı'

İşte yapımcı Joe Berlinger'i bu belgeseli çekmeye yönelten de, olayı çevreleyen esrar perdesi oldu.

Berlinger BBC'ye, "Bu aslında daha önce anlatılmış bir hikaye ama bana göre sorumsuzca anlatılan bir hikaye" dedi ve ekledi:

"Ortalama bir izleyici için bu, izleyip bir sonrakine geçeceği etkileyici bir hikayeden ibaret. Ama olayı yaşayanlar için hayatlarının en kötü anı. O kişi ve ailesi açısından gerçek bir trajedi" dedi.

Elisa Lam olayında viral olan asansör görüntülerinin Dark Water (Karanlık Sular) adlı korku filminden sahneleri hatırlatması, hatta Lam-Elisa diye adlandırılan bir tüberküloz testinin varlığı bile bugün hala internette epeyce izlenen komplo teorileri ve doğaüstü açıklamaların yolunu açmıştı.

'Hayalet hikayelerinden bahsetmeliydik'

Belgeselin yapımcısı Joe Berlinger, "Hayalet hikayelerine kesinlikle yer vermemiz ama onları yerine oturtmamız gerekiyordu. Bunları görmezden gelmek mümkün değil çünkü hikayenin büyük bir kısmını bunlar oluşturuyor" diyor.

Bu "hayalet hikayeleri" kısmen Los Angeles polisinin soruşturması sürdüğü sırada Elisa'nın son anlarıyla ilgili esrarı çözmeye çalışan internet dedektiflerinin bulgularıyla beslendi.