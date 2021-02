Cecil Hotel ve Netflix belgeseliyle gündeme gelen sırlar: Elisa Lam nasıl kayboldu?

21 yaşında Kanadalı bir öğrenci olan Elisa Lam, 2013 yılında ABD'yi gezerken Los Angeles'daki Cecil Hotel'de kaldığı sırada kayıplara karışmıştı.

Netflix'te yayımlanan "The Vanishing at the Cecil Hotel" (Suç Mahalli: Cecil Hotel) adlı belgeselde; soruşturmayı yürütenler, izleyenler ve tanıkların çoğu ilk kez konuşuyor.

Elisa'nın kayboluşundan hemen önce otelin asansöründeki kamera tarafından çekilen görüntüleri soruşturma sırasında Los Angeles polisi tarafından yayımlanmış ve viral olmuştu.

Görüntüde asansörün kapısı açık kalıyor ve Elisa birisiyle konuşuyor gibi görünüyor. Hareketlerinin doğal olmadığı dikkat çekiyor. Daha sonra asansörden çıkıyor ve kayıplara karışıyor.

Elisa'nın cansız bedeni kaybolduğunun bildirilmesinden 19 gün sonra otelin çatısındaki bir su deposunun içine bulundu.

Ama Elisa'nın son görüntülerinin yer aldığı asansör videosu zihinlerden silinmedi. Kimileri bu görüntülerin doğaüstü bir takım olaylara işaret ettiğini söyledi, kimileri ise hala Elisa'nın kayboluşuyla ilgili komplo teorilerine inanıyor.