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Cecilia Krull Bursa'da konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 01:34 | Son Güncelleme

Cecilia Krull Bursa'da konser verdi

Cecilia Krull, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 58'incisi düzenlenen "Uluslararası Bursa Festivali"nde müzikseverlerle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Popüler dizi La Casa De Papel'de seslendirdiği "My Life Is Going On" şarkısıyla dünya çapında bir ün kazanan Cecilia Krull, sahne performansıyla da sanatseverlerden tam not aldı.

Müziğinde Fransız, Kübalı, Alman ve İspanyol notalarını harmanlayan şarkıcı ve besteci Cecilia Krull, konserde geniş bir repertuvara yer verdi.

Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan Krull, uzun süre alkışlandı.

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Uluslararası Bursa Festivali Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Cecilia Krull

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