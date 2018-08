Cecilia Krull, İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - Popüler dizi La Casa De Papel'de seslendirdiği "My Life Is Going On" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Cecilia Krull, İstanbul'da konser verecek.

Sanatçı, 21-22 Eylül'de Salon İKSV'de hayranlarıyla buluşacak.

Müzisyen bir aileden gelen ve kariyerine 7 yaşında Disney filmlerinin şarkılarını seslendirerek başlayan şarkıcı ve besteci Krull, caz müziğinin yanı sıra pop, groove ve soul gibi farklı müzik tarzlarında da şarkılar seslendiriyor.

Cecilia Krull, İspanya, Fransa, İsveç ve Cezayir'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkede prestijli festivallerde sahne aldı.