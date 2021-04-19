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Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!

19.04.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne karşı en ağır önlemleri alacaklarını açıkladı.

Ceferin, Avrupa Süper Ligi'ne resti çekti!

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Ceferin, "UEFA ve dünya futbolu, sadece açgözlü fikirlerini takip eden birkaç Avrupa kulübü tarafından öne sürülen korkunç projeye karşı tek yumruk oldu. Futbol dünyası, hükümetler bu anlamsız projeye karşı birleşti." dedi.

UEFA AÇIKLADI!

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nin 36 takımla ve lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

"MİLLİ TAKIMLARDA OYNAYAMAYACAKLAR"

UEFA Başkanı, Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak oyuncuların Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'ndan men edileceğini duyurdu.

"SADECE CEPLERİNDEKİ PARAYA BAKIYORLAR"

Ceferin, "UEFA; elde ettiği gelirlerin yüzde 90'ını futbola yeniden dağıtan bir kurumdur. Bu sadece para meselesi değil. Süper Lig, bir düzine kulübün kirli çıkarları için kurmak istedikleri bir kurumdur. Bazıları için dayanışma hiçbir şeydir, sadece ceplerindeki paraya bakarlar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"BU FİKİR, YÜZE TÜKÜRMEK GİBİ"

UEFA'nın Sloven patronu, "12 kulüp hariç tüm futbol ailesine ve kulüplere teşekkür etmek istiyorum. Hükümetlere de teşekkür ediyorum. Avrupa Süper Ligi fikri, futbolseverlerin yüzüne tükürmek gibidir. Bu 12 kulübün futbolu bizden almasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.


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Avrupa Süper Ligi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Caferini destekliyorum. organizasyonları UEFA 'ya bırakın. aç gözlülük ytapmayın. Buradan galatasaraya da sesleniyorum. yıllarca şikeyle hakemlerle maç kazandınız şampiyon oldunuz. HepBen şampiyon olayım istediniz. ortaya futbol adına hiç bir şey koymadınız. sizde aç gözlülüğü bırakın. Türk futbolunu geriye götüren yöneticiler, şikeciler,teşvikçiler.. gözünüz doysun artık.

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