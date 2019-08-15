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Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı.Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle Türkiye’nin en büyük kanyonları arasında yerini alıyor.

Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu kurban bayramında ziyaretçi akınına uğradı.
Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliğiyle Türkiye’nin en büyük kanyonları arasında yerini alıyor. Bayram tatilini fırsat bilen tatilciler, kanyona akın ediyor.
Bayram tatili nedeniyle İzmir’den Ardanuç’a gelen ve kanyonu gezen Koray Oğuztürk, "Doğma büyüme İzmirliyim, fakat burası yer yüzündeki cennet diye bileceğim bir nokta. Karadeniz’in her yeri cennet akar suyu, havası, bambaşka. İmkanı olan herkesi burayı görmeye davet ediyorum. Özellikle şehrin kalabalığı içinde bunalmış, strese sahip olan insanların buraya gelip rahatlayıp, çok güzel bir yaşantının var olduğunu görmelerini temenni ediyorum” dedi.

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı

Cehennem Deresi Kanyonu bayramda ziyaretçi akınına uğradı
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