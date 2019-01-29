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 Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:26 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen proje hazırlandı.

 Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Adem GÜNGÖR/ARTVİN, (DHA) - ARTVİN'in Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen proje hazırlandı.
Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu olduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, proje ile birlikte turizme kazandırılacak.
Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun turizme açılması için Ardanuç Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen proje hazırlandı. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yaklaşık 781 bin lira destek sağlanacak projenin sözleşmesi, Ardanuç Kaymakamı Furkan Sancaktutar, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ile Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Gümüş tarafından imzalandı. DOKA'nın destekleyeceği proje ile kanyonun iki yakası, inşaa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek, gezi ve yürüyüş yolları yapılacak. Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonu özelliği bulunduğu belirtilen Cehennem Deresi Kanyonu, proje ile birlikte turistler için cazip hale getirilecek.
‘KANYONUN YAMAÇLARI ADETA DUVAR GİBİ’
Kanyonla ilgili araştırmalar yapan coğrafyacı Leman Albayrak, ilçenin doğal oluşumlarından olan kanyonun giriş kısmının dar olmasına rağmen ilerledikçe genişleyen ve biriken toprak materyalleri üzerinde gelişen bitki topluluklarının olduğu genişçe bir alana sahip olduğunu söyledi. Çalışmalarla kanyon sahasının birçok spor dalı için de tercih edilebileceğine işaret eden Albayrak, “Karstik kayaçların yer kapladığı bu alanda mağaralar, oyuklar gibi birçok jeolojik oluşum görülüyor. Kanyonun yamaçları adeta duvar gibi oldukça diktir. Bu sahadaki jeomorfolojik oluşumlar gerek bilimsel araştırmalar için gerekse gezip görmek isteyenler için zengin bir potansiyele sahip. Yapılacak cam köprü, kanyon sahasında geliştirilebilecek etkinlik sahalarını sınırlayıcı etkisi olmaz ise birçok spor dalı için de tercih edilebilir doğal bir ortam olacak” dedi.
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Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

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