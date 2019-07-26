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Cehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Cehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgi

Nusret DURUR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu, turizm sezonun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kanyonu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgedeki muhteşem doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.
BELÇİKA'DAN 2'NCİ KEZ GELDİ
Belçika'dan geldiği Artvin'de doğa gezisi kapsamında Cehennem Deresi Kanyonu'nu ikinci kez ziyaret eden Kevin Peters, "Belçika'dan geldim. Burayı daha önce fotoğraflamıştım, o fotoğraflarım bozuldu. Şimdi yeniden döndüm. Yeniden fotoğraf imkanı bulacağım. Burası dünyanın en tehlikeli kanyonu. Tüm turistler buraya gelebilir" dedi.
İlçe sakini Gülcan Kaya da, "Ardanuç Türkiye'nin saklı cennetidir. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
KANYONUN İKİ YAKASI CAM KÖPRÜYLE BİRLEŞTİRİLECEK
Kanyonun turizme açılması için Ardanuç Kaymakamlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce hazırlanan 'Cehennem deresinde cennet yaşanıyor' adı verilen projede de ihale sürecine gelindi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından yaklaşık 781 bin lira destek sağlanacak projeyle, kanyonun iki yakası, inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Cehennem Deresi Kanyonu; içerisinde gezi ve yürüyüş yollarının yer alacağı proje ile turistler için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir ise, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla başlatılan projede ihale sürecine gelindiğini duyurdu. Demir, "Cehennem Deresi Kanyonu'nu Ardanuç ve Türkiye'nin önemli ve doğal turizm değerlerinden birisi. Bu güne kadar tanıtımı yapılmadığı için öncelerde pek az biliniyordu. Ama her geçen yıl ziyaretçi sayısı giderek artan bir turizm alanı oldu. Türkiye ve dünyada önemli sıralamada yer alan bir kanyon. Burası için bir proje geliştirildi. Yakında ihale süreci başlayacak. Cam bir köprü yapılması planlanıyor. Tamamlandığında da ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Cehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgiCehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgiCehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgiCehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgi

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