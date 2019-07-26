Cehennem Deresi Kanyonu'na yoğun ilgi

Nusret DURUR/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)- TÜRKİYE'nin en büyük kanyonlarından olan Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ardanuç ilçesinde, 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre derinliği ve 70 metre genişliği ile Türkiye’nin en büyük kanyonlarından olan Cehennem Deresi Kanyonu, turizm sezonun başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kanyonu ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgedeki muhteşem doğa güzelliğine hayran kalıyor. Ardanuç ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin zor sığacağı kayaların arasındaki yollardan geçilerek gezilebiliyor.

BELÇİKA'DAN 2'NCİ KEZ GELDİ

Belçika'dan geldiği Artvin'de doğa gezisi kapsamında Cehennem Deresi Kanyonu'nu ikinci kez ziyaret eden Kevin Peters, "Belçika'dan geldim. Burayı daha önce fotoğraflamıştım, o fotoğraflarım bozuldu. Şimdi yeniden döndüm. Yeniden fotoğraf imkanı bulacağım. Burası dünyanın en tehlikeli kanyonu. Tüm turistler buraya gelebilir" dedi.