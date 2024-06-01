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Cehennem gibi sıcak... Termometreler 52.9 dereceyi gösterdi! 43 kişi hayatını kaybetti...

01.06.2024 11:07
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Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. 52.9 dereceye çıkan sıcaklıklar yüzünden 43 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin farklı bölgelerindeki etkisini devam ettiren sıcak hava dalgası yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından endişe ediliyor.

Cehennem gibi sıcak... Termometreler 52.9 dereceyi gösterdi! 43 kişi hayatını kaybetti...

Hindistan, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında can kaybı artıyor. Yetkililerden yapılan açıklamalarda, sıcak hava nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43’e yükseldiği belirtildi.

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43 KİŞİ CAN VERDİ

Bihar’da 10’u seçim görevlisi olmak üzere 19, Odisha’da ise 10 kişi yaşamını yitirdi. Jharkhand eyaletinde perşembe günü sıcaklığın 47 derecenin üzerine çıkmasının ardından en az 4 can kaybı yaşandı. Hindistan’ın orta eyaletleri Madhya Pradesh’te 2, Uttar Pradesh’te 2 kişi hayatını kaybetti. Batıdaki Rajasthan eyaletinde ise 5 can kaybı yaşandı.

52.9 DERECE SICAKLIK!

Başkent Yeni Delhi’de ise 52.9 ise tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı çarşamba günü 40 yaşındaki bir işçi yaşamını yitirmişti.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan sıcaklık
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