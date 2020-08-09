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  4. 'Cehennem Melekleri' çetesi lideri Necati Arabacı tutuklandı

'Cehennem Melekleri' çetesi lideri Necati Arabacı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 14:04 | Son Güncelleme

İzmir'in Çeşme ilçesinde, hakkındaki 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan kesinleşmiş 2 yıl 7 ay hapis cezası nedeniyle gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 'Hells Angels' (Cehennem Melekleri) adlı suç çetesinin lideri Necati Arabacı, tutuklandı.

'Cehennem Melekleri' çetesi lideri Necati Arabacı tutuklandı

Çeşme gişelerinde dün saat 16.00 sıralarında Genel Bilgi Taraması (GBT) denetimi yapan Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, lüks bir otomobili durdurdu. Otomobildeki hakkında 'resmi evrakta sahtecilik' suçundan 2 yıl 7 ay hapis cezası bulunan 'Hells Angels' çetesinin lideri Necati Arabacı, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün öğlen adliyeye sevk edilen Arabacı, tutuklanıp, Buca Cezaevi'ne gönderildi.

10 GÜN YATTIKTAN SONRA TAHLİYE OLMUŞTU

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 14 Ağustos 2019 tarihinde Ahmet Atik'in yaşamını yitirdiği ve yanındaki 1 kişinin de yaralandığı olayın azmettirici olduğu gerekçesiyle geçen 10 Temmuz'da liderliğini yaptığı çetenin 2 üyesini ile birlikte Çeşme'de gözaltına Arabacı, sevk edildiği Bodrum Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Arabacı, gönderildiği cezaevinde 10 gün yattıktan sonra tahliye edilmişti.

Kaynak: DHA

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