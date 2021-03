Cehennemi yaşadı! Çocukluğundaki korkunç tacizi yıllar boyunca sakladı

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde yaşayan Maureen Wood sekiz yaşından itibaren ailesi tarafından tacize, dokuz yaşında ise tecavüze uğradı. 13 yaşında ilk çocuğuna hamile kaldı, ancak kısa bir süre sonra bebeğini kaybetti. Yıllar sonra ailesini adalete teslim etti ve 2011'de bir duruşmada mahkum olduklarını gördü. Onların mahkum olması ise mezardan çıkarılan bebek sayesinde oldu. DNA testi yapılan bebek, abi Donnelly'dendi.

''ANNEM İNSAN DEĞİLDİ''

Yaşadığı travma dolu hayatı kaleme alan ve kitabı dün çıkan Wood, DailyMail'e verdiği röportajda şöyle konuşuyor: ''Bu kitabımı yazabilmem on yılımı aldı. Çünkü her bir satırı beni o günlere götürüyor ve acı çekiyordum. Ancak bunu artık içimde tutamazdım tüm dünyanın bilmesi gerekiyordu. Bu bir 'aile sırrı' olarak kalmamalıydı. Bu travmalar her zaman içimde ve benimle. Her duruşmada o günleri tekrar tekrar yaşıyordum. Geçmişte olduğu gibi beni etkilemesine artık izin vermem ama kavurucu, acımasız, affedemediğim bir acıydı. Annemin bana yardım edeceğini düşünürdüm ama annem onlara cesaret veriyordu. Bir annenin evladını korumasını beklersiniz değil mi, benim annem öyle değildi. O insan değildi.''