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Cehennemi yaşadı! Çocukluğundaki korkunç tacizi yıllar boyunca sakladı

19.03.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

''8 yaşında annem, üvey babam ve erkek kardeşim tarafından cinsel istismara uğradım adaleti sağlamak için ölü bebeğimi mezardan çıkarmak zorunda kaldım'' bu sözler yıllarca ailesinin korkunç istismarına maruz kalan Maureen Wood'a ait. Wood, tam 30 yıl boyunca sakladığı bu mide bulandırıcı olayı kitabında anlattı.

Cehennemi yaşadı! Çocukluğundaki korkunç tacizi yıllar boyunca sakladı

İngiltere'nin Stoke-on-Trent şehrinde yaşayan Maureen Wood sekiz yaşından itibaren ailesi tarafından tacize, dokuz yaşında ise tecavüze uğradı. 13 yaşında ilk çocuğuna hamile kaldı, ancak kısa bir süre sonra bebeğini kaybetti. Yıllar sonra ailesini adalete teslim etti ve 2011'de bir duruşmada mahkum olduklarını gördü. Onların mahkum olması ise mezardan çıkarılan bebek sayesinde oldu. DNA testi yapılan bebek, abi Donnelly'dendi.

''ANNEM İNSAN DEĞİLDİ''

Yaşadığı travma dolu hayatı kaleme alan ve kitabı dün çıkan Wood, DailyMail'e verdiği röportajda şöyle konuşuyor: ''Bu kitabımı yazabilmem on yılımı aldı. Çünkü her bir satırı beni o günlere götürüyor ve acı çekiyordum. Ancak bunu artık içimde tutamazdım tüm dünyanın bilmesi gerekiyordu. Bu bir 'aile sırrı' olarak kalmamalıydı. Bu travmalar her zaman içimde ve benimle. Her duruşmada o günleri tekrar tekrar yaşıyordum. Geçmişte olduğu gibi beni etkilemesine artık izin vermem ama kavurucu, acımasız, affedemediğim bir acıydı. Annemin bana yardım edeceğini düşünürdüm ama annem onlara cesaret veriyordu. Bir annenin evladını korumasını beklersiniz değil mi, benim annem öyle değildi. O insan değildi.''

BEBEĞİN ÖLÜMÜNDEN SONRA TACİZ BİTTİ AMA...

Yaşadığım çile dolu hayat ben de güven problemleri oluşturdu, kimseye güvenmeyen biriydim ancak her insanın kötü olmadığını zamanla öğrendim diyen Wood, kitapta, erkek kardeşinin tecavüz gerçekleşmeden önce kendisine 'özel bir doğum günü hediyesi' verdiğini söylediğini de satırlarına taşımış. Wood, bebeğini doğurduktan birkaç gün sonra kaybetti. Christopher adını verdiği bebeğin ölümü ailenin istismarına da son vermiş. Ancak üvey baba birkaç hafta sonra tekrar tacizlere başladı.

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''AKLA GELMEYECEK DEHŞETLERE KATLANDIM''

Artık yaşadıklarına katlanamayan Wood, 16 yaşında aileden kaçmış. Evden çok kez kaçan ancak her seferinde ailesine teslim edilen Wood, kitabında yer alan bu cümlenin boğazında bir düğüm olduğunu söylüyor: ''Sık sık kaçtım bazen çaresizlikten, bazen inadımdan. Bazen birinin beni özleyip özlemeyeceğini görmek istedim ve çoğu zaman özlemediler. Herhangi bir yerdeki her şey evden daha iyiydi. Aileye güvenilmeyeceğini çabucak öğreniyordum. Ve evde olmak güvenli bir yer değildi. Düşünülemez dehşetlere katlanmak zorunda bırakıldım.''

2015 yılında Maureen, kendisini koruması gereken sosyal hizmetlere karşı yasal işlem başlattı ve mahkeme Wood'u haklı bularak 200 bin sterlin ödenmesine karar verdi. Maureen ekledi: "Davayı para için değil, bunun başka bir çocuğun başına gelmesine izin vermemeleri için açtım."

ÜVEY BABA VE ABİ HAPİSTE

Maureen'in üvey babası John Wood, o zamanlar 68 yaşında, yedi tecavüz suçundan hüküm giydi ve 16 yıl hapse mahkum edildi. 46 yaşındaki erkek kardeşi John Donnelly de tecavüz, ensest ve uygunsuz saldırıları kabul ettikten sonra hapse girdi. 65 yaşındaki annesi de 16 yaşından küçük bir kızın tecavüzüne yardım ve yataklık etmekten dört kez suçlu bulundu. Ekim 2011'de dokuz yıl hapis yattı ve geçen yıl hapishanede kanserden hayatını kaybetti.

Maureen'in şimdilerde 5 çocuğuyla huzurlu bir hayatı var ve sosyoloji okumak istiyor. Kitabının adı ise A Family Secret: My Shocking True Story of Surviving a Childhood in Hell (Bir Aile Sırrı: Cehennemden kurtulmaya çalışan çocuğun gerçek hikayesi).

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İngiltere taciz

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