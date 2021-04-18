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Çek Cumhuriyeti 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

18.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çek Cumhuriyeti’nde 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamayla ilgili 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Çek Cumhuriyeti 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

Çek Cumhuriyeti’nde 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamayla 2018’de İngiltere’de Salisbury’de eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesiyle ilgili suçlanan kişilerin bağlantılarının ortaya çıktığını kaydeden Prag 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Kanıtlar olayı Rus askeri istihbaratı GRU’nun gerçekleştirdiği üzerine yoğunlaşıyor.

Avrupalı istihbarat servisleri GRU’nun “Unit 29155” adlı bölümünün sabotaj, hükümet devirme ve suikastle görevli olduğuna inanıyor.

2014 yılındaki patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya suçlamaları kaynaksız ve saçma olarak niteliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’nin kararına misilleme yapacağını açıkladı.

Çek Cumhuriyeti konuyla ilgili NATO ve Avrupa Birliği’ni bilgilendirecek. Konunun yeni haftanın ilk gününde 19 Nisan’daki Avrupa Birliği Dışişleri dışişleri bakanları toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberlerin ardından başkent Prag'da bir grup Rus Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

2014 yılındaki patlama ilk başta kaza olarak değerlendirilmişti.

Çek Cumhuriyeti’ndeki patlamayla bağlantısı olduğu belirtilen söz konusu iki kişi 2018 Mart ayında İngiltere’ye Ruslan Boshirov ve Alexander Petrov isimlerini kullanarak gitmişti.

İkisi de Salisbury’deki güvenlik kameralarından tespit edilmiş ve İngiliz yetkililer tarafından eski GRU ajanı Sergei Skripal’ın kapısına sinir gazı bırakan şüpheliler olarak açıklanmıştı.

Skripal ve kızı hastalanmış ama iyileşmişlerdi. Aynı bölgede yaşayan bir kadın Dawn Sturgess ise parfum şişesinde sinir gazının tespit edilmesinden aylar sonra yaşamını yitirmişti.

Soruşturma sonunda her iki şüphelinin isimleri Anatoly Chepiga ve Alexander Mishkin olarak açıklanmış ve GRU ajanları olduğu belirtilmişti.

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