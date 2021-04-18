Çek Cumhuriyeti 18 Rus Diplomatı Sınır Dışı Ediyor

Çek Cumhuriyeti konuyla ilgili NATO ve Avrupa Birliği’ni bilgilendirecek. Konunun yeni haftanın ilk gününde 19 Nisan’daki Avrupa Birliği Dışişleri dışişleri bakanları toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya suçlamaları kaynaksız ve saçma olarak niteliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çek Cumhuriyeti’nin kararına misilleme yapacağını açıkladı.

Çek Cumhuriyeti’nde 2014 yılında bir silah deposunda meydana gelen patlamayla 2018’de İngiltere’de Salisbury’de eski Rus ajanı ve kızının zehirlenmesiyle ilgili suçlanan kişilerin bağlantılarının ortaya çıktığını kaydeden Prag 18 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

2014 yılındaki patlama ilk başta kaza olarak değerlendirilmişti.

Çek Cumhuriyeti’ndeki patlamayla bağlantısı olduğu belirtilen söz konusu iki kişi 2018 Mart ayında İngiltere’ye Ruslan Boshirov ve Alexander Petrov isimlerini kullanarak gitmişti.

İkisi de Salisbury’deki güvenlik kameralarından tespit edilmiş ve İngiliz yetkililer tarafından eski GRU ajanı Sergei Skripal’ın kapısına sinir gazı bırakan şüpheliler olarak açıklanmıştı.

Skripal ve kızı hastalanmış ama iyileşmişlerdi. Aynı bölgede yaşayan bir kadın Dawn Sturgess ise parfum şişesinde sinir gazının tespit edilmesinden aylar sonra yaşamını yitirmişti.

Soruşturma sonunda her iki şüphelinin isimleri Anatoly Chepiga ve Alexander Mishkin olarak açıklanmış ve GRU ajanları olduğu belirtilmişti.

