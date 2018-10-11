Çek turist boğuldu 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Çek uyruklu Oldrich Krozova (76) hastanede yaşamını yitirdi.
Alanya'ya tatil için gelen Çek Oldrich Krovoza dün saat 17.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Çek turisti kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oldrich Krovoza ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Krovoza kurtarılamadı. Krovoza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 635 güvenlik korucusu görevden uzaklaştırıldı
İstanbul'da ortaokulda yangın! Okul boşaltıldı
Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
Soyuz roketinin kalkışında kaza!
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum