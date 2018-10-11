HABER

Çek turist boğuldu 

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Çek uyruklu Oldrich Krozova (76) hastanede yaşamını yitirdi.

Çek turist boğuldu 

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Çek uyruklu Oldrich Krozova (76) hastanede yaşamını yitirdi.
Alanya'ya tatil için gelen Çek Oldrich Krovoza dün saat 17.00 sıralarında Türkler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Çek turisti kıyıya çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Oldrich Krovoza ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Krovoza kurtarılamadı. Krovoza'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERKilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...Kilise mahzeninde bulundu! Tüm dünya hayretler içinde...
Çorlu'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltıÇorlu'da 'torbacı' operasyonu: 18 gözaltı
Babasını öldüren oğul, 'Mağdurum' dediBabasını öldüren oğul, 'Mağdurum' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.