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Ceketini çıkardı, şapkasını taktı ve Ankara yoluna düştü! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Adalet ve Değişim Yürüşü'ne başladı

03.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'adalet ve değişim yürüyüşü'ne başladı. CHP'den 1 yıllığına ihraç edilen Özcan, geçtiğimiz ay partisine döndükten sonra Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmasını istemiş, ardından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmişti. Bunun üzerine 'başkaldırı' açıklaması yapan Özcan, Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini duyurmuştu. Özcan'ın yürüyüşünde Kılıçdaroğlu'nun 2017'deki 'adalet yürüyüşü'nü anımsatan detaylar dikkatlerden kaçmadı.

Ceketini çıkardı, şapkasını taktı ve Ankara yoluna düştü! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 'Adalet ve Değişim Yürüşü'ne başladı

Bolu'da meydanda toplanan halka kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, ardından yaklaşık 10 gün sürecek yürüyüşüne resmen başladı. Tanju Özcan'a yürüyüşünde kalabalık bir grubun da eşlik ettiği görüldü.

PARTİSİNİ ELEŞTİRDİ! "MAALESEF BAŞARISIZ İNSANLAR YÖNETİYOR"

Tanju Özcan yürüyüşüne başlamadan önce Atatürk'e seslenirken CHP yönetimini de eleştirdi. Özcan konuşmasında "Ata'm, senin kurduğun ve Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi şu anda maalesef başarısız insanlar tarafından yönetiliyor" ifadelerini kullandı.

PANKARTTAN 'DEĞİŞİM' MESAJI

Konuşmasını tamamlayan Tanju Özcan, ceketini ve kravatını çıkardıktan sonra beyaz bir şapka takıp eline de 'değişim' yazılı pankartı aldıktan sonra Ankara yoluna düştü.

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KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNE BENZERLİKLER DİKKAT ÇEKTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2017'de 15 Haziran'da Ankara'dan yola çıktığı, 9 Temmuz'da İstanbul'da son bulan 'adalet yürüyüşü'nü gerçekleştirmişti. CHP lideri de yürüyüşünde beyaz şapka takmış, elinde 'adalet' yazılı pankart taşımıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP

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