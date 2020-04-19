Çekici olmayı yalnızca fiziksel anlamda algılamamak önemli bir konudur. Sosyal yönleriniz ve zekanızla da çekici biri olabilirsiniz. İşte her yönüyle çekici bir kadın olmanın sırları!

GÜÇLÜ BİR KARAKTERE SAHİP OLMAK

Listenin ilk sırasında en önemli sırrı açıklıyoruz. Karakterini oturtmuş, tamamen kendi ayakları üzerinde yaşamını sürdüren bir kadını kim çekici bulmaz ki? Çekici bir kadın olmak istiyorsanız en önemli sır bu; Güçlü olmak ve dimdik ayakta durmak!

KENDİSİYLE BARIŞIK OLMAK

Kendisiyle barışık olan kadınların çok daha çekici olduğunu biliyor muydunuz? Her daim somurtmak ya da kendisiyle barışık olmamak kişiye bir şey katmıyor ne yazık ki. Bu yüzden her zaman kendinizle barışık biri olmanız önemli!

GÜZEL VE BAKIMLI DİŞLERE SAHİP OLMAK

Çekici bir kadın olmanın altın kuralı; bakımlı ve güzel dişler! Çekici bir gülümseme için dişlerinin bakımlı olması son derece önemli. Gülüşünle kalpleri eritmek için diş bakımına her zaman özen göstermelisiniz! Diş iplerinden faydalanabilir, dişlerini beyazlatan yöntemlere başvurabilirsiniz.

BAKIMLI ELLERE SAHİP OLMAK

Rengarenk ojeli tırnaklar bakımlı ellerle buluşursa ne mi olur? Çok çekici bir görüntü ortaya çıkmış olur. Çekici bir kadın olmak istiyorsanız kesinlikle tırnak bakımına en az diş bakımın kadar ciddi bir özen göstermelisiniz!