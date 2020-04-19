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Çekici bir kadın olmanın sırları

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Günümüzde birçok kadın daha çekici olmanın sırlarını merak ediyor. Özellikle bu aralar kendinizde değişiklikler yapmak istiyorsanız çekici bir kadın olmanın tüyolarından kesinlikle yararlanmalısınız!

Çekici bir kadın olmanın sırları

Çekici olmayı yalnızca fiziksel anlamda algılamamak önemli bir konudur. Sosyal yönleriniz ve zekanızla da çekici biri olabilirsiniz. İşte her yönüyle çekici bir kadın olmanın sırları!

GÜÇLÜ BİR KARAKTERE SAHİP OLMAK

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Listenin ilk sırasında en önemli sırrı açıklıyoruz. Karakterini oturtmuş, tamamen kendi ayakları üzerinde yaşamını sürdüren bir kadını kim çekici bulmaz ki? Çekici bir kadın olmak istiyorsanız en önemli sır bu; Güçlü olmak ve dimdik ayakta durmak!

KENDİSİYLE BARIŞIK OLMAK

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Kendisiyle barışık olan kadınların çok daha çekici olduğunu biliyor muydunuz? Her daim somurtmak ya da kendisiyle barışık olmamak kişiye bir şey katmıyor ne yazık ki. Bu yüzden her zaman kendinizle barışık biri olmanız önemli!

GÜZEL VE BAKIMLI DİŞLERE SAHİP OLMAK

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Çekici bir kadın olmanın altın kuralı; bakımlı ve güzel dişler! Çekici bir gülümseme için dişlerinin bakımlı olması son derece önemli. Gülüşünle kalpleri eritmek için diş bakımına her zaman özen göstermelisiniz! Diş iplerinden faydalanabilir, dişlerini beyazlatan yöntemlere başvurabilirsiniz.

BAKIMLI ELLERE SAHİP OLMAK

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Rengarenk ojeli tırnaklar bakımlı ellerle buluşursa ne mi olur? Çok çekici bir görüntü ortaya çıkmış olur. Çekici bir kadın olmak istiyorsanız kesinlikle tırnak bakımına en az diş bakımın kadar ciddi bir özen göstermelisiniz!

MODERN BOYLARDA BİR SAÇ MODELİ YAPTIRMAK

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Fazla uzun olan saçlar artık demode bir görünüme sebep oluyor. Kısa saç kesimleri çok daha modern ve çekici bir görünüm yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Kuaförden korkmayın ve radikal bir karar alıp saçlarınızda olumlu değişiklikler yapın!

YAKIŞANI GİYMEK

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Her zaman size yakışanı giyin. Hatta her zaman rahat ettiğiniz giysileri giyin. Emin olun bu sizi çok daha çekici gösterecektir. Kendini rahat hisseden bir kadının özgüveni de yerinde olacağı için çekici olmaması imkansızdır!

EĞLENCELİ BİRİ OLMAK

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Yapılan birçok araştırma; komik ve eğlenceli kadınların çok daha çekici göründüğü yönünde! İnanılması güç gelebilir ama eğlenceli insanlar her zaman özgüveni yerinde ve girişken insanlar olurlar. Bu yüzden de herkes tarafından çekici bir yönleri olduğu düşünülür. Bizden söylemesi!

GÖZ TEMASI KURMAKTAN KAÇINMAMAK

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Konuşurken göz teması kurmamak kimsenin çekici bulduğu bir durum değil. Oysa ki yeni tanıştığınız biriyle sohbet ederken bile göz temasını kesmemeniz oldukça çekici bir davranış olacaktır! Bu davranışınız sizi aynı zamanda cesur da gösterecektir.

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