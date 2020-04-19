Çekici olmayı yalnızca fiziksel anlamda algılamamak önemli bir konudur. Sosyal yönleriniz ve zekanızla da çekici biri olabilirsiniz. İşte her yönüyle çekici bir kadın olmanın sırları!
Listenin ilk sırasında en önemli sırrı açıklıyoruz. Karakterini oturtmuş, tamamen kendi ayakları üzerinde yaşamını sürdüren bir kadını kim çekici bulmaz ki? Çekici bir kadın olmak istiyorsanız en önemli sır bu; Güçlü olmak ve dimdik ayakta durmak!
Kendisiyle barışık olan kadınların çok daha çekici olduğunu biliyor muydunuz? Her daim somurtmak ya da kendisiyle barışık olmamak kişiye bir şey katmıyor ne yazık ki. Bu yüzden her zaman kendinizle barışık biri olmanız önemli!
Çekici bir kadın olmanın altın kuralı; bakımlı ve güzel dişler! Çekici bir gülümseme için dişlerinin bakımlı olması son derece önemli. Gülüşünle kalpleri eritmek için diş bakımına her zaman özen göstermelisiniz! Diş iplerinden faydalanabilir, dişlerini beyazlatan yöntemlere başvurabilirsiniz.
Rengarenk ojeli tırnaklar bakımlı ellerle buluşursa ne mi olur? Çok çekici bir görüntü ortaya çıkmış olur. Çekici bir kadın olmak istiyorsanız kesinlikle tırnak bakımına en az diş bakımın kadar ciddi bir özen göstermelisiniz!
Fazla uzun olan saçlar artık demode bir görünüme sebep oluyor. Kısa saç kesimleri çok daha modern ve çekici bir görünüm yakalamanıza olanak tanıyacaktır. Kuaförden korkmayın ve radikal bir karar alıp saçlarınızda olumlu değişiklikler yapın!
Her zaman size yakışanı giyin. Hatta her zaman rahat ettiğiniz giysileri giyin. Emin olun bu sizi çok daha çekici gösterecektir. Kendini rahat hisseden bir kadının özgüveni de yerinde olacağı için çekici olmaması imkansızdır!
Yapılan birçok araştırma; komik ve eğlenceli kadınların çok daha çekici göründüğü yönünde! İnanılması güç gelebilir ama eğlenceli insanlar her zaman özgüveni yerinde ve girişken insanlar olurlar. Bu yüzden de herkes tarafından çekici bir yönleri olduğu düşünülür. Bizden söylemesi!
Konuşurken göz teması kurmamak kimsenin çekici bulduğu bir durum değil. Oysa ki yeni tanıştığınız biriyle sohbet ederken bile göz temasını kesmemeniz oldukça çekici bir davranış olacaktır! Bu davranışınız sizi aynı zamanda cesur da gösterecektir.
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