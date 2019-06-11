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Çekici çağırıp, 3 otomobil çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:57 | Son Güncelleme

ADANA’da park halindeki 3 otomobili kendisinin olduğunu söyleyerek, özel şirketlere ait çekicilere yükletip çaldığı iddia edilen Erol Y.

Çekici çağırıp, 3 otomobil çaldı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da park halindeki 3 otomobili kendisinin olduğunu söyleyerek, özel şirketlere ait çekicilere yükletip çaldığı iddia edilen Erol Y. (41) gözaltına alındı.
Olay, Gürselpaşa Mahallesi’ndeki 75496 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 2 otomobili çalınan Cenk B., polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan araştırmada, otomobillerin özel şirketlere ait çekicilerle götürüldüğünü belirledi. Polis, çekici şirketleriyle irtibata geçip, bilgi aldı. Otomobillerin, kendisinin olduğunu iddia eden Erol Y. tarafından yükletilerek Yeşiloba Mahallesi’ne götürdüğünü saptadı. Polis ekipleri, belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Erol Y.'yi gözaltına aldı, çalınan araçları da buldu. Erol Y.’nin aynı yöntemle çaldığı iddia edilen yabancı ülke plakalı otomobil de Pınar Mahallesi’nde ele geçirildi.
Emniyette sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan Erol Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan 2 otomobil Cenk B.’ye, yabancı plakalı otomobil de İl Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çekici çağırıp, 3 otomobil çaldı

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