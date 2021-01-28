HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

28.01.2021 09:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

Malatya’da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı.Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ülkenin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Malatya’da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ülkenin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu bir çekicide yapılan aramada 22 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Ekipler esrar maddesine el koyarken, C.B.T. gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldıKaradeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı
48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?48 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 48?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Türk profesör ünlü üniversiteye rektör seçildi

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında flaş karar

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Dünyaca ünlü yıldız hamilelik pozlarıyla duyurdu! Türk sevgilisinden bebek bekliyor

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Çobanı evlilik vaadiyle dolandırdıktan sonra canlı yayında gözaltına alınan kadın tutuklandı

Canlı yayında gözaltına alınan 'dolandırıcı' kadın tutuklandı

Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı: 21.7

Karadeniz'de tüm zamanların rekoru kırıldı

Bursa'da donmak üzere olan kadın son anda kurtarıldı

Ekipler son anda fark etti! Bursa'da yürek yakan olay

Riva’da karaya oturan geminin son hali

Riva’da kurtarma çalışmaları başladı

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

Polis ile dernek üyeleri arasında mezar taşıma gerginliği

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

İstanbul'da kar devam edecek mi? Meteoroloji duyurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.