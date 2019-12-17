Çekici sürücüsü ezerek öldürdü, sigorta şirketi ödeme yapmadı

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde, 'yol vermeme' nedeniyle çıkan tartışmada, çekici sürücüsünün ezerek öldürdüğü Fevzi Mumlu’nun (38) ailesi, sigorta şirketinin kararı ile bir kez daha yıkıldı. Sigorta şirketi, çekici sürücüsünün Mumlu’ya kasıtlı bir şekilde çarptığına karar vererek teminat dışı bıraktı. Fevzi Mumlu’nun ağabeyi Cüneyt Mumlu, "Trafik sigortası karşı tarafın aracı silah olarak kullandığını söyleyerek ödeme yapmıyor" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Aralık günü Arifiye ilçesinde meydana geldi. Fevzi Mumlu, çekici sürücüsü Hakan Karatiken ile kendisine yol vermediği için tartıştı. Hakan Karatiken çekiyle, Fevzi Mumlu’nun bulunduğu araca çarparak durdurdu. Karatiken, iddiaya göre aracından inen Fevzi Mumlu’yu eşinin gözü önünde çekici ile ezerek öldürdü. Olayın ardından Hakan Karatiken tutuklandı.

Mumlu ailesi, simit fırını işleten Fevzi Mumlu’nun ölümüyle ilgili sigorta şirketinin verdiği kararla şoke oldu. Ailenin tazminat talebine, sigorta şirketi, "Sigortalı araç sürücüsünün müteveffa Fevzi Mumlu’ya kasıtlı bir şekilde çarpması sebebiyle ölümüne yol açtığı anlaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu talebin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmadığı ve trafik sigortası genel şartları A.6 c maddeleri gereği talebin teminat dışı olması nedeniyle değerlendirilemeyeceğini bilgilerinize sunarız" yazısıyla cevap verdi.