Çekici üzerindeki kazalı izlenimi verilen araçta 27 kilo esrar

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da jandarma ekipleri, çekici üzerinde kaza yapmış izlenimi verilen minibüste özel eğitim köpek ile yaptıkları aramada 27 kilo 200 gram esrar ele geçirdi, 2 kişiyi gözaltanı aldı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele şubesi ekipleri, Diyarbakır- Silvan karayolu Üçyol mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler bu sırada kaza yapan minİbüsü taşıyan çekiciyi durdurdu. Özel eğitimli narkotik köpeği, tepki verince çekici ve üzerindeki kazalı araçta detaylı arama yapıldı. Aramada, minibüsün yolcu koltuk üstlerinde bulunan fan bölümlerinde 27 kilo 200 gram toz esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu, savcılık kararıyla muhafaza altına alınırken, olayla ilgisi bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araca balyoz ile zarar vererek, kaza yapmış izlenimi verdikleri öğrenildi.
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