Çekici yüzün sırrı, Fransız yüz askısı ve çene dolgusu

Fransız askısının cerrahi operasyona gerek kalmadan yüz estetiği sağlayan ve yaşlanmayı geciktiren işlemlerden biri olduğunu ifade eden Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, 30 dakika gibi kısa sürede uygulanabildiğini söyledi.

Fransa’da geliştirilen, içi polyester dışı silikondan yapılmış esnek iplerle yapılan bir yüz germe işlemi hakkında bilgi veren Medicana Bursa Hastanesi Plastik Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Hasdemir, "Eriyebilir ipler biyolojik çengelli bir malzemeden yapılmıştır ve özellikle orta yüz kaldırma için tasarlanmıştır. Bu İşlemde kesi olmadığı için iz kalmaz. İşlem uygun koşullarda küçük lokal anestezi ile yaklaşık 30 dakikada uygulanabilir. Bu sebeple sosyal hayata hemen dönülebilir. Kullanılan iplerin çentikli yapısı çekme etkisi ve kollajen oluşumunun uyarılması ile yüzü yukarı doğru çeker. Böylece yer çekimi ve yaşlanmanın etkileri azaltılmış olur. Bu yöntemle, boyun bölgesi kaldırabilir ve sıkılaştırarak gerilebilir. Çene kontörü yeniden oluşturulabilir. Yanaktaki sarkma azaltılabilir. Kaş düşüklüğü azaltılabilir. Uygulama süresinin kısa olması ağrısız ve iz bırakmıyor olması en önemli avantajlarıdır. Bununla birlikte birkaç gün küçük bir ödem görülebilir. Etki süresi ise birkaç yıldır" diye konuştu.

Çenede hacim eksiklikleri, çene büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı sarkmaları insanlarda kötü görüntüye sebep olduğunu belirten Hasdemir, "Hatları belirgin çene şekli ve çizgisi, daha genç ve çekici görünmeye sebep olur. Dolgu enjeksiyonları, genellikle hacim eksikliklerini dolgunlaştırarak gidermek için de uygulanır. Derinin altına enjekte edildiğinde, dolgu enjeksiyonu, bu alanı dolgunlaştırarak yükseltir. Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha ‘V’ şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Yüzüne uygun dolgu uygulamaları ve çene hattının belirginleştirilmesi çene yüz hattının uyumu ile genel estetiği sağlar" dedi.

