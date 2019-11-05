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Çekicide 47 kilo 'esrar' ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:35 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekici kamyonda yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü S.Y.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, çekici kamyonda yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi, sürücü S.Y. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan temin edilen yüklü miktarda uyuşturucu maddenin batı illerine sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada uyuşturucu maddenin çekici kamyonda yüklü olduğunu tespit eden ekipler, plakasını belirledikleri aracı Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu Pazarcık ilçesi yakınlarında kurulan kontrol noktasında durdurdu.

Üzerinde 2 aracın yüklü olduğu çekici kamyonda narkotik köpek Atos ile yapılan aramada malzeme sandığı ile şoför koltuğunun arkasındaki yatak bölümünde 28 paket halinde 46 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler, kamyon sürücüsü S.Y.'yi gözaltına alarak Pazarcık ilçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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