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Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktı

Ömer KOÇ/KAHRANANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu çekicide, narkotik dedektör köpek 'Alfi' ile yapılan aramada, yaklaşık 20 milyon lira değerinde, 103 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, sürücü Yakup B.'yi gözaltına aldı.
Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda uygulama noktası oluşturan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı plakası açıklanmayan çekiciyi şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, narkotik dedektör köpeği 'Alfi' ile araçta arama yaptı. Aramada, aracın gizli bölmelerine saklanmış 200 paket halinde 103 kilo 600 gram eroin ele geçirdi. Yaklaşık 20 milyon liralık eroinin doğu illerden temin edilerek batı illerinde piyasaya sürüleceği belirtildi.
Gözaltına alınan çekicinin sürücüsü Yakup B.'nin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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Çekiciden 20 milyon liralık eroin çıktıÇekiciden 20 milyon liralık eroin çıktıÇekiciden 20 milyon liralık eroin çıktıÇekiciden 20 milyon liralık eroin çıktı

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