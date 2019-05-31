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Çekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 13:00 | Son Güncelleme

AVCILAR’da hızla giden çekicinin üzerindeki çanak anten, iki elektrik hattından birini kopardı, bir direği de eğdi.

Çekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da hızla giden çekicinin üzerindeki çanak anten, iki elektrik hattından birini kopardı, bir direği de eğdi.
Olay, Firuzköy Mahallesi’ndeki Pehlivan Caddesi’nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Plaka ve sürücüsü belirlenemeyen arkasında konteyner bulunduğu belirtilen çekici, Pehlivan Caddesi’nde hızla giderken, aracın üzerindeki uydu yayınlarını almaya yarayan çanak anten yolun iki tarafından geçen yüksek gerilim taşıyan hatlardan birine çarptı. Elektrik kablosu bağlı olduğu bir yerden çıkarken, direk de eğildi. Çekici, büyük gürültüye rağmen hızını düşürmeyince 50 metre ilerideki ikinci hatta da çarptı. Bu hattı koparan çekicinin sürücüsü yine durmayarak yoluna devam etti.
Görgü tanığı Beyzanur Güney, “Aracın üzerindeki anten kablolara çarptı. Büyük gürültü ile direk neredeyse devrildi, kablolar yerlere düştü. Allah’tan arkasından araç gelmiyordu. Yoksa facia olabilirdi” dedi. Aslan Kesler de, direği eğen, bir kabloyu yerinden söken, diğerini koparan çekicinin üzerindeki çanak antenin olduğu yerde kalmasına şaşırdığını söyledi.
Kısa süre sonra gelen BEDAŞ ekipleri hatları ve devrilen elektrik direğini düzeltme çalışmalarına başladı.

(FOTOĞRAFLI)

Çekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdiÇekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdiÇekicinin anteni hatları kopardı, elektrik direğini eğdi

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