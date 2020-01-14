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  4. Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:41 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de  çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadın, o anda yaşadıklarını anlattı.  Kadıköy'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadın o anları anlattı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanan yaşlı kadın, o anda yaşadıklarını anlattı.
Kadıköy'de, dün öğle saatlerinde Çiğdem Cingi, isimli kadın annesiyle birlikte Acıbadem'e geldi. Aracını park eden Cingi fatura ödemeye giderken, annesi 85 yaşındaki Leyla Çetinkal araçta kaldı. Burada Leyla Çetinkal'ı fark etmeyen çekici aracı kaldırmaya başladı. Araç kaldırılmaya başlandığı sırada kadın kapıyı açtı. Aşağıya düşen kadın yaralandı. Kalçasında ve kolunda kırıklar oluşan Leyla Çetinkal,kaldırıldığı hastanede o anda yaşadıklarını anlattı.

“CAMA VURDUM ARABAYI ÇEKMESİNLER DİYE"
Çetinkal, “Arabada oturuyordum ben. Şöyle bir baktım çekici yanaşmış arabanın yanına. Çekici arabayı çekecek dedim. Meğerse çekici atmış kemerini çekiyormuş arabayı. Ben cama vurdum çekmesin arabayı diye. Bir kafamı çevirdim baktım, çekici arabayı cam kadar getirmiş. Ondan sonra o geldiği zaman ben kaydım aşağıya düştüm arabanın kapısından. Beni görmediler. Ben düştüm, kağıtçı görmüş. Kağıtçı geldi çekti beni götürdü kenara çekti. Ondan sonra da insanlar geldi. Kolumda kalçamda kırık var, yarın ameliyat olacağım. Bir de benim yaşımdan dolayı benim ameliyatım tehlikeli. Çünkü kaval kemiğim kırılmış platin koyacaklar" dedi.

(FOTOĞRAF)

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