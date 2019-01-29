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Çekiciye bağlanan kamyonda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 08:16 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kamyonun bağlı bulunduğu  çekiciyi şüphe üzerine durduran polis ekipleri, yaptığı aramada 16 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Çekiciye bağlanan kamyonda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Sekvan KÜDEN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kamyonun bağlı bulunduğu çekiciyi şüphe üzerine durduran polis ekipleri, yaptığı aramada 16 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü, uluslararası İpek Yolu'nda hareket halindeki çekiciye bağlanmış bir kamyondan şüphelenmeleri üzerine, çekiciyi durdurarak arama yaptı. Ekipler, çekiciye bağlanan kamyonda yaptıkları aramada, 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Kaçak sigara taşıyan şüpheli M.Ş., emniyetteki ifade işleminin ardından sevk edildiği savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Çekiciye bağlanan kamyonda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

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