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Çekiciye çarpan otomobildeki çift öldü, çocukları yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Arif Arpacık ile yanındaki eşi Nurcan Arpacık öldü, 2 çocuğu ile 1 yakını yaralandı.

Çekiciye çarpan otomobildeki çift öldü, çocukları yaralandı

Haluk ŞENTÜRK/TİREBOLU (Giresun), (DHA)- GİRESUN'un Tirebolu ilçesinde park halindeki çekiciye çarpan otomobilin sürücüsü Arif Arpacık ile yanındaki eşi Nurcan Arpacık öldü, 2 çocuğu ile 1 yakını yaralandı.
Kaza dün gece Şehit Üsteğmen Mücahit Kulak Caddesi'nde meydana geldi. Arif Arpacık yönetimindeki 28 YF 708 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yol kenerında park halinde bulunan 28 K 8671 plakalı çekiciye çarptı. Kazada, sürücü Arif Arpacık ile araçtaki eşi Nurcan, çocukları Mustafa ve Büşra Arpacık ile yakınları Hüseyin Arpacık, yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tirebolu ve Görele'deki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Arif ile eşi Nurcan Arpacık, doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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