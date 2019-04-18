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Çekiciye gizlenen kaçak sigaralar polisin dikkatinden kaçmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:22 | Son Güncelleme

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ve Ankara'ya bir çekicinin "zula" tabir edilen gizli bölmelerinde getirilmek istenen 2 bin 400 paket kaçak sigaranın ele geçirildiği operasyonda sürücü gözaltına alındı

Yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan ve Ankara'ya bir çekicinin "zula" tabir edilen gizli bölmelerinde getirilmek istenen 2 bin 400 paket kaçak sigara, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri 33 AN 296 plakalı çekiciyi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi girişinde durdurdu.

Yapılan aramada, çekicinin taban bölümünün altında "zula" tabir edilen bir bölümün yapıldığını belirleyen ekipler, buraya gizlenmiş 500 paket sigarayı ele geçirirken, araçta ikinci bir yakıt deposunun da bulunduğunu tespit etti. Yakıt deposu görünümlü bölmeyi de söken polisler, burada gizlenmiş bin 900 paket sigarayı da buldu.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Orhan K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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kaçak sigara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü

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