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Çekiciye kaldırılırken tuş oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 18:08 | Son Güncelleme

Bursa’da, hatalı park edilen minibüs, çekiciye yüklendiği sırada yere düştü.

Çekiciye kaldırılırken tuş oldu

Bursa’da, hatalı park edilen minibüs, çekiciye yüklendiği sırada yere düştü. Devrilip, ters dönen minibüste hasar oluşurken, yol kısa süre trafiğe kapandı.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Doğanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Hatalı park eden araçları kaldırmak için bölgede devriye görevi yapan Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte çalışan Trafik Vakfı’na ait çekicinin sürücüsü, Bahçıvan Sokak’ta Suriye uyruklu Halid T.’ye ait 16 MA 1981 plakalı minibüsü kaldırmak istedi. Minibüs kaldırılırken yere iyi sabitlenmeyen çekicinin dengesi kaybolunca, operatör minibüsü yeniden yere indirmek istedi. Bu sırada devrilen minibüs ters dönünce hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine trafik ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle yol trafiğe bir müddet kapanırken, başka bir çekici ile minibüs yoldan kaldırıldı. Minibüsün kaldırmasının ardından yol tekrar açıldı.

Çekiciye kaldırılırken tuş oldu

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