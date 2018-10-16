HABER

Çekiciye yüklenirken düşen otomobil hasar gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 13:15 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, park yasağı bulunan yerden kaldırılarak çekiciye konulan otomobil, halattan kurtulması sonucu yere düşerek hasar gördü.

BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mudanya ilçesinde, park yasağı bulunan yerden kaldırılarak çekiciye konulan otomobil, halattan kurtulması sonucu yere düşerek hasar gördü. Trafik ekipleri, ilçe merkezinde park yasağı bulunan caddeye park edilen araçları kaldırmak için çalışma yaptı. Bir iş yerinin önüne park edilen otomobil, vinçli çekici ile kaldırılmak istendi. Vinçle kaldırılıp çekiciye yüklenmek istenen otomobil, bu sırada halattan kurtularak yaklaşık 2 metre yükseklikten yere düştü. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kazada araçta hasar oluştu. Aracın halattan kurtulup yere düşmesi sırasında yanından geçenlerin yaşadığı korku da görüntüye yansıdı.

PARTNERSinüzitten korunma yolları nelerdir?Sinüzitten korunma yolları nelerdir?
Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (3)Meclis önünde hareketli dakikalar; traktöre polisler ateş açtı (3)
İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyorİdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

Merve Taşkın'dan olay itiraf: Bakireyim

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu fotoğraftaki her şey çalıntı!

Bu fotoğraftaki her şey çalıntı!

Yavrularını kaybeden köpek, ağzındaki taşı yavrusu sanıyor

Yavrularını kaybeden köpek, ağzındaki taşı yavrusu sanıyor

En acı teşhis! 'Eşimle beraber yüzüyorduk, o dayanamadı'

En acı teşhis! 'Eşimle beraber yüzüyorduk, o dayanamadı'

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Türkiye'nin en iyi üniversiteleri

Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...

Edirne'de gece yarısı şoke eden görüntü! Okul bahçesinde çakmak gazı çekerek...

Göçerler dönüş yoluna geçti

Göçerler dönüş yoluna geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.