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ÇEKİCİYLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da çekiciyle araç çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'da çekiciyle araç çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin araçları çekiciyle götürmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. 3 LÜKS OTOMOBİLİ BU YÖNTEMLE ÇALDILAR Ataşehir ve Üsküdar'da şüpheliler çekiciyle otomobilleri bulundukları yerden çektiriyordu. Bu yöntemle üç lüks otomobili çalan şüpheliler, araçlardan 2'sini sattı birini ise Ataşehir'de bulunan tamirhane depolarında parçalarına ayırdı. İddiaya göre şüphelilerin otomobil tamircisi olduğunu bilen araç çekicisi durumdan şüphelenmedi. Şüphelilerin çaldıkları 3 otomobilin maddi değerinin 500 bin lira olduğu öğrenildi. ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI Otomobili çalınan mağdurlardan iş adamı N.K. polise durumu ihbar etti. İhbar üzerine polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin kimlikleri ve çalıştırdıkları tamirhane depoları tespit edildi. Polis ekipleri geçtiğimiz cuma günü gece saatlerinde şüphelilerin çalıştırdıkları tamirhane deposuna şüphelilerin çaldıkları bir aracı parçalarına ayırdıkları esnada baskın düzenledi. Ekipler tarafından yakalanan Alican E.(27), Ali Berkay A.(20), Tunahan Y.(27) tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin satılan 2 lüks otomobili bularak sahiplerine teslim etti. OTOMOBİLLERİN ÇEKİCİYE YÜKLENME ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA Şüphelilerin Ataşehir'de 19 Ağustos ve 22 Ağustos tarihlerinde otomobilleri çağırdıkları çekiciyle çektirme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilleri çekiciye yükleme ve çekiciyle çaldıkları yerden götürme anları görüntülere yansıdı. Şüphelilerin çaldıkları bir otomobili tamirhaneye sürerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarında görüldü.

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