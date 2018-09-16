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Çekiciyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2018 19:29 | Son Güncelleme

ELAZIĞ- Pertek yolunda, çekici ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akipek (65), yaşamını yitirdi.  Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ- Pertek yolunda, çekici ile çarpışan otomobilin sürücüsü Ali Akipek (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ- Pertek yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Ali Akipek yönetimindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 HC 284 plakalı çekici çarpıştı. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ali Akipek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralan çekici sürücüsü ise ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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