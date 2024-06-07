Çekiciyle gitti çekiciyle geldi... Lüks otomobili villanın önünden böyle çaldılar! Suç makinesi çıktı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında vefat eden babalarından yadigar kalan 2 milyon TL’lik otomobili evlerinin önünde göremeyen aile fertleri polisi arayarak ihbarda bulundu.

Olayı aydınlatmak için özel ekip kuran Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü zaman geçirmeden çalışmalara başladı. Lüks otomobilin çalındığı sokak ve mahalledeki güvenlik kamere görüntülerini mercek altına alan polis, şüphelilerin zaman zaman mahalleye gelerek gözetleme yaptıklarını tespit etti. Görüntülerin devamında ise bir sonraki gün 2 kişinin olay yerinde bir süre gözetleme yaptıktan sonra aracı çekiciye bindirip götürdüğü ve Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi’nde bir ara sokağa bırakıldığı belirlendi.

HIRSIZLAR OTOMOBİLİ SÖKEMEDEN YAKALANDI

Otomobili bulmak için kurulan özel ekip, güvenlik kameraları çalışmalarının ardından 2 şüphelinin kimlikleri ile otomobili götürdükleri yeri kolayca tespit etti. 26 suç kaydı bulunan Y.T. (49) ile 13 suç kaydı bulunan Ü.Y. (46) Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekip tarafından kıskıvrak yakalandı. Çekiciye konularak çalınan otomobil ise yine çekiciye konularak sahiplerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin otomobili çekici üzerinde götürme anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





