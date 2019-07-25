Çekiciyle oto hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da çekiciyle park halindeki araçları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Maltepe, Ataşehir ve Silivri'de çekiciyle park halindeki araçların çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, çekicinin plakasını tespit etti. Polis, plakası üzerinde yaptığı incelemede, şüphelinin Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden Ahmet K (25) olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, çekiciyle Aydın'dan İstanbul'a geldiği, 26 Haziran-9 Temmuz'da Maltepe, Ataşehir ve Silivri'den çekiciyle 4 otomobili çaldığı, bu araçları da İzmir ve Aydın'da sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K. tutuklandı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin 26 Haziran'da Ataşehir'de park halindeki aracı çekiciye yükleyip olay yerinden ayrıldığı anlar görülüyor.

