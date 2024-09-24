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  4. Çekiçle cinayet işledi, delil karartmak için yangın çıkardı! Sonra hiçbir şey olmamış gibi pavyona gitti: Son gecesinde bakın ne istemiş

Çekiçle cinayet işledi, delil karartmak için yangın çıkardı! Sonra hiçbir şey olmamış gibi pavyona gitti: Son gecesinde bakın ne istemiş

24.09.2024 09:07
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Akılalmaz olayın adresi Ankara! Çankaya'da yaşayan bir şahıs gittiği evde arkadaşını çekiçle katletti. Ardından da evi ateşe verdi. AŞTİ'ye giderek ekipleri şaşırtmak isteyen cani sonra hiçbir şey olmamış gibi pavyona giderek eğlendi. Yakalanınca da "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı arkadaşı Ü.U'yu (65) çekiçle başına vurarak öldüren ve daha sonra evi yakarak olayı yangın gibi göstermeye çalışan S.K. (62), eğlence mekanında polis ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Yaşamkent Mahallesi'nde bir evde çıkan yangının ardından Ü.U'nun cesedi bulundu.

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KAZA SÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, yalnız yaşayan Ü.U'nun başına darbe aldığı ve düşme süsü verilerek öldürüldüğü belirlendi.

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EVDEN ÇIKAN ŞÜPHELİ KAMERALARA TAKILDI

Olayla ilgili, çevredeki iş yerleri ve apartmanların güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli S.K'nin (62) olaydan kısa bir süre önce evden çıktığını tespit etti.

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AŞTİ'YE GİDİP HEDEF ŞAŞIRTMAK İSTEDİ

Olay sonrası kimliğinin tespit edilme ihtimalini değerlendiren şüpheli polis ekiplerini yanıltmak amacıyla AŞTİ'ye gelerek bir süre burada seyahat edecek yolcu görüntüsü verdi.

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"SON GECEMDE GÜZEL VAKİT GEÇİRMEK İSTEDİM"

Takip sonucu Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında olduğu belirlenen ve burada yakalanan zanlı, polise verdiği ilk ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Kaçamayacağımı biliyordum, son gecemde güzel vakit geçirmek istedim." dedi.
Zanlının, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Ankara Pavyon
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