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Çekiçli banka soyguncusu adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Adana’da çekiçle bankanın camını kırıp soygun girişiminde bulunan bıçaklı zanlı adliyeye sevk edildi.

Adana’da çekiçle bankanın camını kırıp soygun girişiminde bulunan bıçaklı zanlı adliyeye sevk edildi. Şahıs, ailesiyle tartıştığını, sarhoş olduğunu, ne yaptığını hatırlamadığını, çok pişman olduğunu söyledi.
Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, hırsızlıktan kaydı bulunduğu ileri sürülen Osman B. (23) gündüz vakti dün bir özel bankanın şubesine gelerek yanında getirdiği çekiçle camı kırmaya başladı. Bir taraftan da elindeki bıçakla yanından geçen vatandaşları, kendisine karışmaması için tehdit etti.
Osman B. bir süre bankanın camına çekiçle vurarak kırdı. Bu sırada olay yeri yakınında oturan bankanın özel güvenlik görevlisi durumdan haberdar edilince bankaya geldi. Osman B.’yi önce ikna etmeye çalışan özel güvenlik görevlisi zanlı ikna olmayınca onu etkisiz hale getirmek için harekete geçti. Özel güvenlik görevlisi elinde bıçak ve çekiç olan şahsın üzerine atladı. Bir süre zanlı ile boğuşan özel güvenlik görevlisi vatandaşların da yardımıyla soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncunun elindeki bıçak ve çekiç alındıktan sonra durum polise bildirildi.
Olay yerine gelen polis Osman B.’yi gözaltına aldı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra adli tıp birimine sağlık kontrolüne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs adliyeye götürülürken, "Dün çok sarhoştum ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bankayı soymak istesem gündüz gitmezdim. Ailemle tartıştığım için elimde bıçak ve çekiç vardı. Yaptığım olaydan dolayı çok pişmanım" dedi.
Zanlı daha sonra adliyeye götürüldü.

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